Поляки скептично оцінюють шанси урядової коаліції протриматися до виборів

Близько 40% громадян Польщі вважають, що нинішня коаліція Об’єднана правиця не втримається при владі до наступних парламентських виборів восени 2023 року.

Про це свідчить опитування центру SW Research, проведене для видання Rzeczpospolita, передає Укрінформ.

Як зазначається, у те, що Об’єднана правиця (партії "Право і справедливість", "Солідарна Польща", "Порозуміння") управлятиме країною до кінця парламентської каденції, вірять 29,8% респондентів, 40% мають протилежну точку зору, 30,2% не визначилися з цього приводу.

Найбільшими скептиками з цього приводу є громадяни з відносно високим рівнем доходу (понад 5 тис. злотих або понад 35 тис. грн) і жителі великих міст.

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Як повідомлялося, на тлі рішення Конституційного трибуналу Польщі 22 жовтня про обмеження абортів (воно ще не набуло чинності) рівень підтримки Об’єднаної правиці зменшився з понад 40% до приблизно 30-32%.

У вересні серед провладної більшості виникла криза через те, що частина фракції голосувала проти законопроєкту про захист тварин, ініційованого її лідером Ярославом Качинським. Коаліція опинилася на межі розпаду, але проблему вдалося вирішити.

Наступні парламентські вибори мають відбутися в Польщі восени 2023 року.