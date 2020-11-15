У США за добу - понад 166 500 випадків коронавірусу

За минулу добу у США зафіксували 166 555 нових випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Чинний президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація не запроваджуватиме жодних додаткових карантинних обмежень.

По всій країні місцева влада запроваджує більш суворий контроль за дотриманням карантину.

За прогнозами експертів, до січня від COVID-19 у США можуть померти ще 100 тисяч осіб. Загалом кількість померлих від коронавірусу може становити щонайменше 400 тисяч.

Згідно з даними Worldometer, наразі у США зафіксовано 11 237 205 підтверджених випадків хвороби COVID-19 та 251 287 летальних випадків унаслідок пандемії. Одужали від недуги 6 891 484 американці.

Фото: АА