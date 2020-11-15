Протести у Білорусі: вже понад 140 затриманих, лунають вибухи

Білоруський правозахисний центр «Вясна» станом на 13:30 опублікував інформацію про понад 140 затриманих у неділю на акціях протесту в різних містах Білорусі, перш за все в Мінську.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті правозахисників.

Крім Мінська, є затримані в багатьох містах Білорусі - Гомелі, Гродно, Вітебську, Новогрудці (Гродненської області), Бобруйську (Могилевської області), Пінську (Брестської області), Світлогорську (Гомельської області).

У Мінську тривають масові затримання в різних частинах міста, використовується газ, світлошумові гранати, водомети.

Очевидці повідомляють про вибухи в центрі міста.

На Пушкинской было уже два взрыва светошумовых гранат как минимум, передает корреспондент «МБХ медиа» из Минска pic.twitter.com/jsEgTpE0A3 — МБХ медиа (@MBKhMedia) November 15, 2020

Як повідомлялося, в неділю, 15 листопада, в Мінську на початок маршу протесту силові структури стягнули військову і спецтехніку, були закриті ряд станцій метро, ​​почалися проблеми з мобільним інтернетом.

У Білорусі 15 листопада проходить протестний «Марш сильних» пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків. Маршрут маршу планувався від народного меморіалу Олександра Тарайковского, убитого в перші дні протесту (метро Пушкінська) до Площі Змін, де був захоплений Бондаренко.

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У Білорусі більше трьох місяців тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

Фото: TUT.BY