Обама просуває на посаду держсекретаря колишню радницю - Fox News

Колишній президент США Барак Обама лобіює призначення на посаду державного секретаря своєї колишньої радниці з національної безпеки Сьюзан Райс.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News з посиланням на власні джерела.

Як зазначається, Демократична партія спочатку розглядала Райс в якості можливого віце-президента США, втім перевагу віддали Камалі Гарріс, яка балотувалася на виборах разом з кандидатом у президенти Джо Байденом.

Більшість демократів, нібито, вже схвалили кандидатуру Райс на посаду голови Державного департаменту, проте у штабі Байдена продовжують розглядати й інші варіанти призначень.

За твердженням джерел, в команді Байдена на цю посаду претендують також колишні заступники державного секретаря Тоні Блінкен та Вілліам Бернс, а також сенатор від штату Коннектикут Кріс Мерфі.

Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден набрав необхідну кількість голосів вибірників для перемоги на виборах президента США. Проте чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовляється визнавати поразку і звернувся до суду з вимогою перерахувати голоси.

Фото: АА