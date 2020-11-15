Обама просуває на посаду держсекретаря колишню радницю - Fox News

Обама просуває на посаду держсекретаря колишню радницю - Fox News

Укрінформ
Колишній президент США Барак Обама лобіює призначення на посаду державного секретаря своєї колишньої радниці з національної безпеки Сьюзан Райс.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox News з посиланням на власні джерела.

Як зазначається, Демократична партія спочатку розглядала Райс в якості можливого віце-президента США, втім перевагу віддали Камалі Гарріс, яка балотувалася на виборах разом з кандидатом у президенти Джо Байденом.

Більшість демократів, нібито, вже схвалили кандидатуру Райс на посаду голови Державного департаменту, проте у штабі Байдена продовжують розглядати й інші варіанти призначень.

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За твердженням джерел, в команді Байдена на цю посаду претендують також колишні заступники державного секретаря Тоні Блінкен та Вілліам Бернс, а також сенатор від штату Коннектикут Кріс Мерфі.

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Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден набрав необхідну кількість голосів вибірників для перемоги на виборах президента США. Проте чинний глава Білого дому Дональд Трамп відмовляється визнавати поразку і звернувся до суду з вимогою перерахувати голоси.

Фото: АА

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