Байден зробив перше призначення у своїй адміністрації - CNN

Обраний президент США Джо Байден здійснив перше офіційне призначення - керівника своєї адміністрації в Білому домі.

Про це повідомляє CNN із посиланням на обізнані джерела, передає Укрінформ.

"Джо Байден призначив Рона Клейна керівником апарату, піднявши свого давнього помічника на одну з найвпливовіших посад у Білому домі", - зазначається в повідомленні.

Клейн, якого вважали одним з найімовірніших кандидатів на цю посаду, за часів Клінтона був керівником апарату віцепрезидента Гора.

Крім того, зазначається, що Клейн має унікальний досвід боротьби з епідемією, адже у 2014 році він був призначений президентом Обамою очільником команди реагування на кризу, пов'язану з вірусом Ебола. Під час нинішньої виборчої кампанії він був одним із публічних представників команди Байдена, відповідальним за реагування на пандемію COVID-19.

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Як відомо, 3 листопада у США відбулися президентські вибори. За попередніми результатами підрахунку голосів, перемогу на них отримав Джо Байден. Чинний президент Дональд Трамп відмовляється визнавати свою поразку, через суд вимагаючи перерахунку голосів у окремих штатах.

Фото: AA