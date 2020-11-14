В.о. президента Киргизстану Жапаров склав повноваження

Виконуючий обов'язки президента Киргизстану Садир Жапаров склав повноваження у зв'язку з висуненням його кандидатури на посаду президента.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Обов'язки президента тепер буде виконувати спікер парламенту Талант Мамитов. Уряд очолить перший віце прем'єр-міністр Артем Новіков.

Згідно з Конституцією Киргизстану, президент і виконуючий обов'язки президента не може брати участі у виборчій кампанії.

Як повідомлялося, 4 жовтня у Киргизстані пройшли парламентські вибори. Десять з 12 опозиційних партій, які програли, відмовилися визнавати попередні результати голосування. Лідер партії "Бір Бол" Алтинбек Сулайманов закликав провести нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою.

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На наступний день у столиці Киргизстану та інших містах почалися акції протесту. Учасники вимагали анулювати підсумки голосування і провести перевибори. Силовики гранатами та водометами розігнали незадоволених.

9 жовтня президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков відправив у відставку уряд і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова, а також запровадив у Бішкеку режим надзвичайного стану.

15 жовтня стало відомо, що Жеенбеков добровільно пішов у відставку, щоб уникнути кровопролиття.