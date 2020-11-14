За куріння на вулицях в Туреччині ввели штраф $120

Міністерство внутрішніх справ Туреччини для запобігання поширенню коронавірусу видало циркуляр, що забороняє куріння в найбільш людних місцях по всій країні, зокрема на проспектах, вулицях, зупинках громадського транспорту, також заборонили колективне куріння на робочих місцях.

Про це повідомляє власкор Укрінформу.

Згідно з додатковим циркуляром про «Заходи щодо коронавірусу», який був розісланий міністерством внутрішніх справ губернаторам усіх провінцій, куріння забороняється на проспектах, вулицях, площах, у парках, садах, на зупинках громадського транспорту, перелік яких визначатимуть провінційні та районні санітарні комісії. Заборона на куріння також вводиться для груп людей, зокрема на пляжах, в зоні для пікніків, перед торговими центрами, офісами та на робочих місцях.

У ресторанах та кафе дозволено курити на терасах або відкритих ділянках біля ресторанів, але не можна збиратися групами перед входом у заклади громадського харчування для колективного паління.

Слідкувати за дотриманням будуть поліцейські та жандарми.

Порушників будуть штрафувати в розмірі 900 турецьких лір (близько 120 доларів США). У країні діє такий самий по розміру штраф за відсутність маски.

Губернаторство Стамбула оголосило, що заборона палити буде діяти на 125 вулицях, 93 проспектах, 84 площах і зупинках громадського транспорту.

Протиепідемічні заходи в країні було посилено у звязку із зростанням щоденної кількості нових випадків інфікування коронавірусом.

За минулу добу в Туреччині було зроблено майже 150 тисяч тестів, виявлено 3045 нових випадків інфікування, 93 людей померли, 2010 одужали. За весь час пандемії було зроблено майже 15,9 млн тестів, офіційно зафіксовано 404,9 тисяч випадків інфікування, померлих - 11326, 348,8 тисяч людей одужали.

Фото: CNN