У Франції розпочався місячник «без тютюну»

У Франції розпочався п’ятий етап національної програми на 2018-2022 роки боротьби із курінням тютюну.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це оголосив головний організатор і координатор кампанії – Національне агентство громадського здоров’я.

Після реєстрації на спеціальному сайті MoisSansTabac курці можуть отримати спеціалізовану допомогу та знайти мотиваційні чинники, щоб залишити шкідливу звичку.

У попередній загальнонаціональній кампанії відмови від тютюну взяли участь 784 тис. людей.

Як відзначає Національне агентство, одним із головних чинників, що спонукає людей зменшити вживання тютюнових виробів або повністю припинити курити, є зростання цін на тютюнові вироби.

З 1 листопада у Франції відбулося чергове підвищення роздрібних цін на сигарети, сигарілли, сигари і тютюн. Пачка у 20 сигарет віднині коштує близько 10 євро 50 центрів.

Упродовж останніх 10 років у Франції спостерігається тенденція зменшення вживання промислово вироблених сигарет на користь самостійного зроблених із використанням тютюну. Якщо у 2010 році 88,2% французів, які мають таку звичку, купували класичні сигарети, то у 2018-му таких курців виявилося 74%. Інші курці самостійно формують сигарети із застосуванням окремо придбаного тютюну, що є дешевшим варіантом.