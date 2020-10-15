Раді пропонують заборонити рекламу е-сигарет — законопроєкт

Група народних депутатів від фракції "Слуга народу" зареєструвала законопроєкт про внесення змін до статті 22 Закону України "Про рекламу", який пропонує заборонити рекламу електронних сигарет і рідин, що в них використовуються.

Як передає Укрінформ, текст законопроєкту №4212 і супровідні документи до нього оприлюднені на сайті Верховної Ради.

"Розробка проєкту викликана необхідністю вдосконалення механізмів державного управління рекламною діяльністю в Україні, посилення обмежень та заборон щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Реалізація положень законопроєкту сприятиме обмеженню вживання населенням України електронних сигарет, особливо молоддю та підлітками, на яких реклама впливає найбільше", - йдеться у пояснювальній записці.

Читайте також: За рік здорожчав весь вітчизняний алкоголь та тютюн

Проєкт закону пропонує заборонити рекламу електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. На думку авторів, рекламу таких виробів слід замінити соціальною антирекламою.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 22 Закону України "Про рекламу" в частині розширення її дії на електронні сигарети і рідини, що в них використовуються.

Як повідомляв Укрінформ, 29 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону № 3628 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.