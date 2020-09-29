Рада зробила крок до заборони продажу дітям е-сигарет та вейпу

Верховна Рада підтримала проєкт закону № 3628 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах у першому читанні.

Цей документ підтримали 272 народні депутати, передає кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, цим законопроєктом пропонується внести зміни до КУпАП, законів «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» в частині посилення адмінвідповідальності, встановлення заборони продажу електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні із традиційними тютюновими виробами.

Зокрема, цим законопроєктом пропонується запровадити відповідальність за продаж неповнолітнім електронних сигарет і рідин, що використовуються в е-сигаретах, посилення відповідальності за продаж тютюнових виробів та алкоголю неповнолітнім.

Також пропонується внести зміни до статті 156 КУпАП, щоб порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, а саме: торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, в приміщеннях або на територіях, заборонених законом, або в інших місцях, визначених рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, як таких, де роздрібна торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, заборонена, або торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, через торгові автомати чи особами, які не досягли 18 років, а також продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, особі, яка не досягла 18 років; або продаж тютюнових виробів в упаковках, що містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар); або торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, винами столовими у заборонений рішенням відповідного органу місцевого самоврядування час доби — тягнула за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Окремо пропонується визначити, щоб торгівля пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, з рук, тягнула за собою накладення штрафу від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.

Водночас цим документом пропонується встановити, щоб дії, передбачені частиною першою чи третьою статті 156 КУпАП (у першій частині йдеться про роздрібну або оптову торгівлю алкогольними напоями чи тютюновими виробами без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку – ред.), вчинені особою, яку упродовж року було піддано адмінстягненню за такі ж порушення, тягнуло за собою накладення штрафу від 800 до 1 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі”.

Водночас цим законопроєктом пропонується заборонити споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових: у закладах охорони здоров’я, крім споживання столових вин на території санаторіїв у спеціально відведених місцях; у закладах освіти; у громадському транспорті і на зупинках транспорту, у закладах культури; на дитячих майданчиках, у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, та інше.

Окремо пропонується встановити заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах: особами, які не досягли 18 років; особам, які не досягли 18 років; у приміщеннях та на території закладів освіти, закладів охорони здоров’я, крім ресторанів, розташованих на території санаторіїв; у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, що здійснюють торгівлю товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій, під час спортивних змагань за участю дітей; поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар); у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет; з рук; у невизначених для цього місцях торгівлі, а також – заборонити продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби або електронні сигарети, і інше.

Також пропонується внести зміни до законодавства, заборонивши реалізацію (продаж) тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, предметів, пов’язаних з їх вживанням, особам, які не досягли 18 років, а також реалізацію (продаж) тютюнових виробів в упаковках, що містять менш як 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар).

У тексті законопроєкту зазначається, що у разі ухвалення цього документу як Закону він має набрати чинності з 1 січня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, 8 вересня народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах заявила, що у парламенті цьогоріч мають ухвалити закон, який прирівнює електронні сигарети й засоби для нагрівання до звичайних тютюнових виробів з відповідною забороною їх до продажу молоді та юнацтву.