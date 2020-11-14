Іспанія посилить морське патрулювання навколо Канарських островів та створить більше міграційних центрів у відповідь на наплив мігрантів з Африки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

До посиленого патрулювання залучать три океанічні судна, літак, гвинтокрил та підводний човен, які допомагатимуть існуючому флоту охороняти води між західним узбережжям Африки та іспанським архіпелагом, заявила - міністр регіональної політики Іспанії Кароліна Даріас.

Майже 16 тис. людей цього року дісталися до Канарських островів з узбережжя Африки. Це у 10 разів більше, ніж минулого року.

Паралельно Мадрид посилить дипломатичні зусилля у Західній Африці, зокрема в Марокко -пункті відправлення більшості суден, що прямують до Європи, з метою обмеження кількості нелегальних подорожей.

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Все більше мігрантів намагаються переправитися до Європи, при цьому багато хто з мандрівників гине під час подорожі.

Минулого місяця близько 140 людей загинули в аварії, коли їх переповнений човен загорівся та перекинувся біля узбережжя Сенегалу.