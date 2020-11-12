Коронавірус в Іспанії забрав уже понад 40 тисяч життів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Pais.
При цьому, згідно з офіційними урядовими даними, в Іспанії за останню добу від COVID-19 померли 349 хворих, а загальна кількість летальних випадків досягла 40 105.
Перед тим у країні зафіксували рекордний показник добової смертності за період другої хвилі пандемії – 411 померлих.
Слід зауважити, що востаннє така динаміка смертності в Іспанії спостерігалася під час критичної фази першої хвилі у квітні цього року.
Приріст нових випадків захворювання за останню добу склав 19 тисяч, а кількість лабораторно підтверджених заражень з початку епідемії в Іспанії перевищила 1,4 мільйона.
Наразі по всій Іспанії госпіталізовані більше 21 тисячі хворих на коронавірус, з них майже 2400 - у реанімації. Ліжка у відділеннях інтенсивної терапії заповнені на 32%, але в деяких регіонах - на більш ніж 50%.
Варто нагадати, що нещодавно іспанський уряд отримав підтримку парламенту для продовження надзвичайного стану через загострення епідеміологічної ситуації. А також надав регіональній владі право запроваджувати свої обмеження на пересування громадян і визначати час комендантської години.
Як відомо, навесні Іспанія була однією з найбільш постраждалих від пандемії країн Європи.
За даними Worldometer, у світі від початку пандемії виявлено 52 574 208 випадків коронавірусу, з них 1 291 891 летальний, одужало 36 767 109 людей.
Фото: Luis Sevillano / EL PAÍS