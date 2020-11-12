Коронавірус в Іспанії забрав уже понад 40 тисяч життів

Офіційне число померлих від коронавірусу в Іспанії з початку пандемії перевищило 40 тисяч.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє El Pais.

При цьому, згідно з офіційними урядовими даними, в Іспанії за останню добу від COVID-19 померли 349 хворих, а загальна кількість летальних випадків досягла 40 105.

Перед тим у країні зафіксували рекордний показник добової смертності за період другої хвилі пандемії – 411 померлих.

Слід зауважити, що востаннє така динаміка смертності в Іспанії спостерігалася під час критичної фази першої хвилі у квітні цього року.

Читайте також: Іспанія планує безплатно вакцинувати щонайменше 10 мільйонів громадян

Приріст нових випадків захворювання за останню добу склав 19 тисяч, а кількість лабораторно підтверджених заражень з початку епідемії в Іспанії перевищила 1,4 мільйона.

Наразі по всій Іспанії госпіталізовані більше 21 тисячі хворих на коронавірус, з них майже 2400 - у реанімації. Ліжка у відділеннях інтенсивної терапії заповнені на 32%, але в деяких регіонах - на більш ніж 50%.

Варто нагадати, що нещодавно іспанський уряд отримав підтримку парламенту для продовження надзвичайного стану через загострення епідеміологічної ситуації. А також надав регіональній владі право запроваджувати свої обмеження на пересування громадян і визначати час комендантської години.

Як відомо, навесні Іспанія була однією з найбільш постраждалих від пандемії країн Європи.

За даними Worldometer, у світі від початку пандемії виявлено 52 574 208 випадків коронавірусу, з них 1 291 891 летальний, одужало 36 767 109 людей.

Фото: Luis Sevillano / EL PAÍS