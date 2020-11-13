Гілларі Клінтон може стати представником США в ООН

Обраний президентом США Джо Байден розглядає можливість призначення колишнього державного секретаря США Гілларі Клінтон постійним представником США в ООН.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Washington Post.

Зокрема, зазначається, що людина, знайома з цим питанням, повідомила виданню, що кандидатура Клінтон обговорюється як "потенційний варіант", оскільки це нібито підніме престиж та статус США в ООН після періоду президентства Дональда Трампа, коли вага США на світовій арені зменшувалась.

"Одне інтригуюче ім’я, яке обговорюється приватно, - це колишня кандидатка у президенти від Демократичної партії (на виборах 2016 року - ред.) Гілларі Клінтон, вона розглядається на посаду посла США в ООН", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 3 листопада у США відбулися вибори президента країни, сенаторів та членів Палати представників Конгресу, губернаторів кільканадцяти штатів, а також органів місцевої влади.

Наразі завершується підрахунок голосів.