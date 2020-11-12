У Нідерландах затримали підозрюваного в обстрілі посольства Саудівської Аравії

Нідерландська поліція затримала 40-річного чоловіка, якого підозрюють в обстрілі посольства Саудівської Аравії в Гаазі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Tвіттер поліції.

"Поліція затримала 40-річного чоловіка з міста Зутермер за підозрою в причетності до інциденту зі стріляниною по посольству Саудівської Аравії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Гаазі 12 листопада було обстріляне посольство Саудівської Аравії. Щонайменше двадцять пострілів було зроблено по вікнах та фасаду будівлі.

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Уналідок інциденту ніхто не постраждав. Причини атаки невідомі, однак правоохоронці певні, що вона була цілеспрямованою.

Фото: Leo Roubos / Flickr.com