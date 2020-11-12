У Нідерландах затримали підозрюваного в обстрілі посольства Саудівської Аравії
Укрінформ
Нідерландська поліція затримала 40-річного чоловіка, якого підозрюють в обстрілі посольства Саудівської Аравії в Гаазі.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Tвіттер поліції.
"Поліція затримала 40-річного чоловіка з міста Зутермер за підозрою в причетності до інциденту зі стріляниною по посольству Саудівської Аравії", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, у Гаазі 12 листопада було обстріляне посольство Саудівської Аравії. Щонайменше двадцять пострілів було зроблено по вікнах та фасаду будівлі.
Уналідок інциденту ніхто не постраждав. Причини атаки невідомі, однак правоохоронці певні, що вона була цілеспрямованою.
Фото: Leo Roubos / Flickr.com