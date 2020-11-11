У Саудівській Аравії під час заходу з участю європейських дипломатів пролунав вибух

У місті Джидда в Саудівській Аравії під час церемонії на честь закінчення Першої світової війни на немусульманському цвинтарі пролунав вибух.

Цю інформацію підтвердило МЗС Франції, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, кілька людей поранені.

На заході були присутні європейські дипломати, зокрема з Франції.

“Посольства, які брали участь у церемонії вшанування пам’яті, засуджують цю атаку, яка є абсолютно невиправданою. Вони закликають владу Саудівської Аравії пролити якомога більше світла на цю атаку... і знайти винних“, - заявили у французькому МЗС.

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Al Jazeera із посиланням на грецького чиновника пише, що в результаті атаки постраждали чотири особи.

Наразі офіційної інформації з боку Саудівської Аравії немає.

Деталі інциденту з’ясовуються.

Фото: pakistantoday.com.pk