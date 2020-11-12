У Нідерландах обстріляли посольство Саудівської Аравії

У м. Гаазі (Нідерланди) невідомі відкрили вогонь по посольству Саудівської Аравії.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“Невідомі обстріляли посольство Саудівської Аравії в Гаазі. Щонайменше двадцять пострілів було здійснено. Вогонь відкрили по вікнах та фасаду будівлі”, - йдеться у повідомленні.

Ніхто не постраждав. Поліція прибула на місце інциденту близько 5:30 ранку. Наразі триває розслідування. Причини атаки невідомі.

Фото з сайту NOS