Обстріл консульства Азербайджану: СБУ розглядає версію про «треті сили»

Втручання "третіх" сил розглядається серед версій правоохоронців щодо обстрілу 7 листопада Почесного консульства Азербайджанської Республіки у центрі Харкова.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві начальника Управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна, яку оприлюднив начальник пресцентру Владислав Абдула.

"Управлінням Служби безпеки України спільно з правоохоронними органами регіону вживаються заходи, націлені на встановлення осіб, причетних до обстрілу будівлі Почесного консульства Азербайджанської Республіки. На сьогодні, відповідно до компетенції, Службою безпеки України розглядаються версії стосовно втручання "третіх" сил до розгойдування ситуації в Україні та Харківському регіоні як то елементу "гібридної війни", так і до створення комфортних умов для дипломатів "третіх" країн в їх діяльності, пов’язаної з ситуацією в Нагірному Карабаху", - йдеться у заяві.

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У документі зазначається, що представники вірменської і азербайджанської діаспор, які проживають на території Харківського регіону і України в цілому, чудово розуміють, що Україна не є полем бою. Більше того, кожна з цих діаспор зацікавлена у недопущенні конфліктної ситуації в регіоні, що може погіршити відносини з регіональною та центральною владою, наголосив Дудін.

"Разом із тим, після аналізу ситуації констатуємо, що подібні випадки відбуваються в країнах, де компактно проживають вихідці з Вірменії і Азербайджану, і саме медіаресурси "третіх" країн розповсюджують зазначену інформацію", - додав начальника Управління СБУ в Харківській області.

За його словами, на жаль, окремі політичні сили регіону, які наближені до "третіх" країн, в результаті дзвінкого програшу на місцевих виборах чи, можливо, за вказівкою емісарів "третіх" країн (наразі зазначена версія також перевіряється), намагаються зробити "хайп" та розпалити вогонь національної ворожнечі в регіоні. Кожному такому випадку надається оцінка та проводяться відповідні заходи з метою недопущення.

Дудін звернувся до харків’ян та гостей регіону з проханням допомогти встановити осіб, які вчинили вказаний злочин. Особливо звертати увагу на людей, які здійснювали в’їзд на територію України через пункт пропуску "Гоптівка" 5-6 листопада 2020 року та виїзд 7 листопада 2020 року. За характерними особливостями, один з двох злочинців професійно займався боксом, кікбоксінгом або тайським боксом.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада близько 02:30 невідомі обстріляли установу по вулиці Ярослава Мудрого у Харкові. Під час огляду поліцейські виявили та вилучили 2 гільзи та 3 залишки металу від кулі. Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України з санкцією позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Фото: azconsulate.com.ua