Дипломати показали відео обстрілу консульства Азербайджану у Харкові

Почесний консул Азербайджанської Республіки у Харкові Афган Салманов припускає зв'язок обстрілу будівлі консульства, що на вулиці Ярослава Мудрого, з обстрілом Гянджі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.

"Приводом для обстрілу консульства, за припущенням почесного консула Азербайджанської Республіки у Харкові Афгана Салманова, міг стати вивішений у вікні банер зі світлинами дітей, які загинули внаслідок обстрілу азербайджанського міста Гянджі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дипломати вивісили цей плакат два тижні тому. Кілька куль влучили у вікно поруч з банером.

Азербайджанські дипломати показали відео обстрілу консульства, яке вони отримали з камер спостереження. На відео можна побачити, що нападників було двоє. Стріляв один з них. На даний момент у Салманова немає припущень щодо осіб нападників.

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Цей інцидент також прокоментував посол Вірменії в Україні Тигран Сейранян. Він переконаний, що його співвітчизники не причетні до цього злочину.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопаду близько 02:30 від оператора служби "102" у поліцію Харкова надійшла інформація про спрацювання сигналізації в установі по вулиці Ярослава Мудрого. На місце виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група Київського райвідділу поліції Харкова. Під час огляду поліцейські виявили та вилучили 2 гільзи та 3 залишки металу від кулі.

На даний час поліція вживає заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Камери відеоспостереження зафіксували двох молодих людей зі зброєю в руках, яка нагадує пістолет з глушником.

Фото: Суспільне