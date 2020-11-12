У Білорусі арештували ще одного журналіста

Журналіста БелаПАН Яна Авсеюшкіна рішенням суду заарештовано на 15 діб за нібито участь у несанкціонованій акції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Naviny.by з посиланням на батьків журналіста, яким вдалося додзвонитися в ізолятор тимчасового тримання в Жодино, куди було доставлено Авсеюшкіна.

Коли і де відбувся суд, невідомо.

Авсеюшкіна затримали 8 листопада в Мінську, на проспекті Переможців, під час висвітлення акції протесту. Йому інкримінувалася участь в несанкціонованому заході.

За даними Білоруської асоціації журналістів, зараз арешти відбувають 16 журналістів, у тому числі два співробітники БелаПАН - Ян Авсеюшкін і Павло Добровольський.

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Напередодні білоруський суд заарештував на 15 діб кореспондента телеканалу «Белсат» Артема Лява за участь в несанкціонованому масовому заході.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін.