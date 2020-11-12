В Афганістані від вибуху загинув журналіст Радіо Свободи
Укрінформ
Унаслідок підриву саморобного вибухового пристрою в афганській провінції Гільменд загинув Іліас Дає радіорепортер афганського бюро Радіо Свободи – Радіо Азаді.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.
За словами речника губернатора провінції Омара Звака, вибух стався у четвер вранці у місті Лашкаргах.
Саморобний вибуховий пристрій здетонував, коли Дає перебував в автомобілі разом із двома працівниками Нацбанку країни, які також загинули.
Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за вбивство журналіста.
Зазначається, що у суботу в результаті вибуху у Кабулі загинув колишній ведучий TOLOnews Яма Сіасваш.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок у Мексиці був убитий 31-річний мексиканський журналіст Ізраель Васкес Рангель.
Фото: tolonews.com