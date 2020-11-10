У Мексиці застрелили журналіста-розслідувача

У Мексиці застрелили журналіста-розслідувача

Укрінформ
У Мексиці був убитий 31-річний мексиканський журналіст Ізраель Васкес Рангель.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Убивство сталось у Саламанці, що у центральному штаті Гуанахуато. Зазначається, що 31-річний Рангель, який працював для сайту новин El Salmantino, раніше за правоохоронців прибув на місце, де були виявлені людські останки.

Коли прибули силовики, журналіст уже був поранений. Рангеля з вогнепальними пораненнями доправили до лікарні, де він за кілька годин помер.

При цьому зазначається, що менш ніж два тижні тому неподалік від Саламанки було виявлено поховання 59 людей. У регіоні останнім часом загострилося протистояння між двома наркокартелями.

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Загалом, з 2000 року у Мексиці вбито понад сотню журналістів, більшість яких проводили розслідування щодо корупції або наркокартелів. Країна вважається однією з найнебезпечніших для роботи представників ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні мексиканського журналіста Пауло Морругареса застрелили у ресторані у місті Ігуала. Це була вже четверта смерть журналіста у Мексиці цього року.

Фото: Facebook / Israel Vázquez

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