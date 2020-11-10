У Мексиці застрелили журналіста-розслідувача

У Мексиці був убитий 31-річний мексиканський журналіст Ізраель Васкес Рангель.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Убивство сталось у Саламанці, що у центральному штаті Гуанахуато. Зазначається, що 31-річний Рангель, який працював для сайту новин El Salmantino, раніше за правоохоронців прибув на місце, де були виявлені людські останки.

El periodista Israel Vázquez cubría hallazgo de restos humanos en Salamanca; fue asesinado a balazos https://t.co/GApeJOKK3N pic.twitter.com/h2wA3nGmEk — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) November 10, 2020

Коли прибули силовики, журналіст уже був поранений. Рангеля з вогнепальними пораненнями доправили до лікарні, де він за кілька годин помер.

При цьому зазначається, що менш ніж два тижні тому неподалік від Саламанки було виявлено поховання 59 людей. У регіоні останнім часом загострилося протистояння між двома наркокартелями.

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Загалом, з 2000 року у Мексиці вбито понад сотню журналістів, більшість яких проводили розслідування щодо корупції або наркокартелів. Країна вважається однією з найнебезпечніших для роботи представників ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні мексиканського журналіста Пауло Морругареса застрелили у ресторані у місті Ігуала. Це була вже четверта смерть журналіста у Мексиці цього року.

Фото: Facebook / Israel Vázquez