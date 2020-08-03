У Мексиці вбили журналіста

Невідомий застрелив мексиканського журналіста Пауло Морругареса у ресторані у місті Ігуала.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на BBC.

Озброєний чоловік забіг до ресторану, де вечеряв журналіст, і відкрив вогонь. Окрім Морругареса також був смертельно поранений його охоронець.

Зазначається, що під час своє роботи мексиканський редактор газети PM Noticias багато висвітлював новин, пов’язаних із криміналом і поліцією у штаті Гереро, який вважається одним з найкримінальніших у країні.

Читайте також: У США застрелили відомого репера Lil Marlo

Як повідомляє BBC, Морругарес та його дружина отримали охорону після того, як вони пережили невдалу схожу атаку ще у 2016 році.

Міжнародна організація Репорти без кордонів, заявляє, що загибель Пауло Морругареса стала вже четвертим вбивством у Мексиці цього року.