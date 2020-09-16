З березня у світі від коронавірусу померли 366 журналістів

Щонайменше 366 журналістів померли в результаті інфікування коронавірусом у 47 країнах з початку березня поточного року. Ще 54 журналісти були вбиті цього року.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані, оприлюднені міжнародною організацією журналістів Press Emblem Campaign.

"Щонайменше 366 журналістів з 47 країн померли від коронавірусу з початку березня. Крім того, з січня за різних обставин були вбиті 54 журналісти. Загальне число загиблих журналістів у цьому році понад 400", - повідомив генеральний секретар Press Emblem Campaign (PEC) Блез Лемпен.

За його словами, різке збільшення смертності серед співробітників ЗМІ через пандемію останнім часом фіксується в Індії.

За два місяці, з 1 липня до початку вересня, кількість померлих від коронавірусу журналістів подвоїлася.

В цілому пандемія забрала життя 205 журналістів в країнах Латинської Америки, 90 - в Азії, 28 - в Європі, 22 - в Африці і 21 - в Північній Америці.

Найбільше журналістів померло в Перу - 82, далі йдуть Еквадор - 40 журналістів, Індія- 36, Бангладеш - 31, Мексика - 26, США - 20, Бразилія - 19 і Пакистан - 10, Болівія, Велика Британія та Нігерія - по 8 журналістів.

У PEC переконані, що фактична цифра жертв серед журналістів від коронавірусу вища, оскільки деякі країни не повідомляють про їхню смерть.

В організації засудили вбивства журналістів та закликали світову журналістську спільноту звернути увагу на статистику смертей від коронавірусу, аби усвідомлювати рівень небезпеки.

За кількістю вбивств "лідирують" Мексика (8 журналістів), Пакистан (7) та Індія (6).