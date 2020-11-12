У Росії - рекордна смертність від COVID-19 другий день поспіль

Згідно з його даними загальна кількість інфікованих у Росії зросла до 1 843 678.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу було зафіксовано в Москві - 5 997, у Санкт-Петербурзі - 1 667, у Підмосков'ї - 729, у Нижньогородській області - 421.

Всього з початку епідемії кількість летальних випадків від COVID-19 у РФ становить 31 755. Одужали 1 378 463 особи, за добу - 18 414 пацієнтів.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 52 440 865 випадків коронавірусу, зокрема 1 289 747 летальних, одужали 36 676 965 осіб.

фото: АА