У Росії - рекордна смертність від COVID-19 другий день поспіль
Укрінформ
За середу в Російській Федерації від коронавірусу померли 429 пацієнтів, днем раніше - 428 осіб, це максимальні показники за час пандемії. Вдруге за час пандемії в країні зареєстрували більш як 21 тисячу інфікованих за добу - 21 333 нові випадки COVID-19 (минулого разу - 9 листопада).
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, це випливає з інформації на сайті стопкоронавірус.рф.
Згідно з його даними загальна кількість інфікованих у Росії зросла до 1 843 678.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу було зафіксовано в Москві - 5 997, у Санкт-Петербурзі - 1 667, у Підмосков'ї - 729, у Нижньогородській області - 421.
Всього з початку епідемії кількість летальних випадків від COVID-19 у РФ становить 31 755. Одужали 1 378 463 особи, за добу - 18 414 пацієнтів.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 52 440 865 випадків коронавірусу, зокрема 1 289 747 летальних, одужали 36 676 965 осіб.
фото: АА