Польща відзначає 102 річницю незалежності

З огляду на пандемію коронавірусу більшість святкових заходів будуть у форматі онлайн або у невеликих групах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, президент Польщі Анджей Дуда, а також більшість партійних лідерів в окремих церемоніях беруть участь у покладанні квітів до пам’ятників борців за відновлення польської незалежності в 1918 році – Юзефа Пілсудського, Вінцентія Вітоса, Ігнація Яна Падеревського, Романа Дмовського, Ігнація Дашинського, Войцєха Корфанти.

Президент Польщі також візьме участь у піднятті державного прапора на площі Пілсудського, церемонії виконання державного гімну і покладання вінків до могили Невідомого солдата.

Після завершення усіх урочистостей президент Польщі виступить на телебаченні з нагоди свята.

Два найбільші заходи з нагоди свята незалежності Польщі проходитимуть у віртуальному і дистанційному режимі. Зокрема, опівдні усі телевізійні канали і радіо візьмуть участь у спільній акції виконання польського гімну і закликають усіх поляків приєднатися до всенародного співання "мазурка Домбровського". Також від опівдня на сайтах багатьох польських інтернет-видань вестиметься трансляція віртуального фестивалю “Незалежна”, де можна буде почути відомих польських виконавців.

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В цьому році націоналістичні сили, які традиційно 11 листопада проводили “Марш незалежності”, у світлі заборони мерії Варшави на масові заходи в цьому році прийняли рішення провести автопробіг центром польської столиці.

Як повідомлялося, 11 листопада 1918 року Рада регентів у Варшаві передала військове керівництво на польських територіях у руки звільненого з ув'язнення в Німеччині польського політика Юзефа Пілсудського. Вважається, що цього дня Польща після більш як 120 років перерви знову отримала незалежність.

Свято незалежності у цей день встановлено у 1937 році.