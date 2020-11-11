Новим спікером литовського Сейму стане ексшахістка

Представники правоцентристської більшості підписали коаліційну угоду і домовилися про кандидатуру Вікторії Чміліте-Нільсен (лідер Руху лібералів) на пост спікера парламенту.

Про це повідомляє портал Delfi, передає Укрінформ.

«Ми отримали рішення правління Руху лібералів, яким схвалили переговори, це дало змогу домовитися про другого кандидата (після посади прем'єр-міністра - ред.) - Чміліте-Нільсен буде кандидатом на пост спікера», - сказав лідер основної партії коаліції, консерваторів Габріелюс Ландсбергіс.

За його словами, також домовилися про те, що два міністерства будуть передані Руху лібералів, ще три - Партії свободи. За його словами, питання віцеспікерів ще не вирішено, дискусії триватимуть у середу і четвер.

Чміліте-Нільсен заявила, що прагнутиме забезпечити можливість дистанційного голосування в парламенті, щоб коронавірус не зупинив роботу Сейму.

Новий склад литовського Сейму збереться на перше засідання в п'ятницю, 13 листопада, призначення спікера буде винесено на голосування на першому засіданні.

Як повідомляв Укрінформ, угоду про формування нової правлячої коаліції у Литві підписали правоцентристські партії: Союз Вітчизни-Литовські християнські демократи (консерватори), Рух лібералів і Партія свободи. Вони сформують уряд Литви на чолі з Інгрідою Шимоніте.

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Згідно з результатами виборів, які відбулися в жовтні, у правоцентристської коаліції буде як мінімум 74 представники в Сеймі з 141.

Вікторія Чміліте-Нільсен - литовська шахістка і політик. Чемпіонка Європи 2011 року і триразовий срібний призер чемпіонатів Європи серед жінок (2003, 2008, 2010), дворазовий чемпіон Литви чоловічої першості (2000 і 2005). З 2015 року - член Сейму Литовської Республіки. З 2019 року - голова Руху лібералів Литви. У 2001-2007 була одружена з Олексієм Шировим, гросмейстером з Латвії, який прийняв іспанське громадянство. 28 грудня 2013 року вийшла заміж вдруге - за датського гросмейстера Петера Хейне Нільсена. Виховує трьох синів.

Фото: Delfi