Перші особи країн Балтії вітають Байдена з перемогою на виборах

Президент і прем'єр-міністр Литви Гітанас Науседа і Саулюс Скверняліс, президент і прем'єр Латвії Егілс Левітс і Крішьяніс Каріньш, прем'єр Естонії Юрі Ратас привітали Джо Байдена з перемогою на виборах 46-го президента США.

Про це вони написали в соціальних мережах Фейсбук і Твіттер , передає кореспондент Укрінформу.

«Вітаю Байдена з перемогою на виборах президента США. Сподіваюся на продовження стратегічного двостороннього співробітництва! Литва дуже цінує міцний трансатлантичний зв'язок і лідерство США в НАТО, гарантії безпеки країн Балтії », - пише литовський президент Науседа в Твіттері.

Прем'єр Литви Саулюс Скверняліс , привітавши Байдена і його команду з успішним завершенням виборів, висловив надію на зміцнення партнерства США і Литви.

Вітаючи з перемогою Джо Байдена і Камалу Харріс, латвійський президент Левітс підкреслив, що «Латвія продовжує залишатися прихильником сильного трансатлантичному союзу, заснованого на міжнародному праві, заснованому на демократії та верховенстві закону». Каріньш від імені уряду Латвії заявив: «Ми з нетерпінням чекаємо можливості працювати разом з нашим близьким другом і союзником для зміцнення трансатлантичних зв'язків і двосторонніх відносин!»

Естонський прем'єр-міністр Ратас вітаючи з успіхом на президентських виборах в США Байдена і Харріс, також підкреслив, що «США для Естонії важливим партнером і близький друг» і висловив упевненість в тому, що «добре і тісна співпраця з США продовжиться».

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада в США відбулися вибори президента, сенаторів і членів Палати представників Конгресу, губернаторів ряду штатів, а також органів місцевої влади.

7 листопада низка впливових ЗМІ, за своїми підрахунками, заявили про перемогу Джо Байдена.

Чинний президент США Дональд Трамп відмовився визнавати поразку і заявив, що вибори ще не закінчилися.