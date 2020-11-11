У Євросоюзі домовилися обговорити боротьбу з тероризмом на рівні глав МВС

Міністри внутрішніх справ країн ЄС проведуть у п’ятницю, 13 листопада, консультації на тему спільної боротьби проти ісламістського тероризму.

Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, передає кореспондент Укрінформу.

"Політичний іслам та радикалізація на цьому тлі – це отрута й підґрунтя тероризму. У цьому зв’язку я радий тому, що ми порозумілися стосовно деяких пунктів. І вважаю важливим те, що у п’ятницю міністри внутрішніх справ проведуть консультації з цього приводу", - заявив Курц під час віртуальної пресконференції з керівниками європейських інституцій, а також лідерами Франції, Німеччини, Нідерландів.

Крім того, за його словами, тема боротьби з ісламістським тероризмом буде одним з питань порядку денного Європейської ради у грудні.

Як повідомлялося, у вівторок лідери Франції, Німеччини, Нідерландів та Австрії, а також президенти Євроради та Єврокомісії провели у форматі відеоконференції обговорення боротьби з тероризмом у Європі.