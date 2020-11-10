Меркель – про радикальних ісламістів: Украй необхідно знати, хто перетинає «Шенген»

Одним зі шляхів попередження проникнення в країни ЄС радикальних ісламістів може стати кращий захист зовнішніх кордонів і чітка реєстрація переміщень.

Про це сказала канцлер ФРН Ангела Меркель під час онлайнової пресконференції з лідерами Австрії, Франції, Нідерландів та ЄС на тему спільної боротьби проти ісламістського терору у Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Меркель, «украй необхідним є знати, хто до нас в’їжджає і хто виїжджає з Шенгенської зони». В цьому контексті вона покладає надії на Entry-exit system (EES), яка має бути готова до 2022 року. Також, підкреслила Меркель, такі дані необхідні відносно країн, з якими ЄС має безвізовий режим, у цьому має допомогти система ETIAS, яка має почати функціонувати до 2023 року.

ФРН, підкреслила глава уряду, засуджує всі форми релігійного радикалізму та тероризму. Німецька канцлер підкреслила водночас, що йдеться не про протистояння між ісламом і християнством, йдеться про те, що демократична модель суспільства має більш рішуче протистояти тероризму, антидемократичній моделі поведіки.

Важливим, за словами Меркель, є питання, як поводитися з людьми іншого віросповідання, які живуть у європейських країнах, людьми з міграційним походженням. У Німеччині влада намагається вибудовувати контакти з ісламськими організаціями. Так само важливо говорити власне з мусульманськими країнами про спільну боротьбу проти тероризму, зазначила політик.

Як повідомляв Укрінформ, міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС у п’ятницю проведуть консультації на тему спільної боротьби проти ісламістського тероризму у Європі.