Меркель – про радикальних ісламістів: Украй необхідно знати, хто перетинає «Шенген»

Меркель – про радикальних ісламістів: Украй необхідно знати, хто перетинає «Шенген»

Укрінформ
Одним зі шляхів попередження проникнення в країни ЄС радикальних ісламістів може стати кращий захист зовнішніх кордонів і чітка реєстрація переміщень.

Про це сказала канцлер ФРН Ангела Меркель під час онлайнової пресконференції з лідерами Австрії, Франції, Нідерландів та ЄС на тему спільної боротьби проти ісламістського терору у Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Меркель, «украй необхідним є знати, хто до нас в’їжджає і хто виїжджає з Шенгенської зони». В цьому контексті вона покладає надії на Entry-exit system (EES), яка має бути готова до 2022 року. Також, підкреслила Меркель, такі дані необхідні відносно країн, з якими ЄС має безвізовий режим, у цьому має допомогти система ETIAS, яка має почати функціонувати до 2023 року.

Читайте також: Боротьба з тероризмом: Макрон закликав ЄС до реформи Шенгену

ФРН, підкреслила глава уряду, засуджує всі форми релігійного радикалізму та тероризму. Німецька канцлер підкреслила водночас, що йдеться не про протистояння між ісламом і християнством, йдеться про те, що демократична модель суспільства має більш рішуче протистояти тероризму, антидемократичній моделі поведіки.

Важливим, за словами Меркель, є питання, як поводитися з людьми іншого віросповідання, які живуть у європейських країнах, людьми з міграційним походженням. У Німеччині влада намагається вибудовувати контакти з ісламськими організаціями. Так само важливо говорити власне з мусульманськими країнами про спільну боротьбу проти тероризму, зазначила політик.

Читайте також: Франція протистоїть ісламістським терористам, адже відстоює цінності свободи – Макрон

Як повідомляв Укрінформ, міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС у п’ятницю проведуть консультації на тему спільної боротьби проти ісламістського тероризму у Європі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-