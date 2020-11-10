За напад на спікера парламенту Вірменії заарештували двох осіб
Укрінформ
У Вірменії двох людей заарештували після побиття протестувальниками спікера парламенту Арарата Мірзояна.
Про це прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Уже заарештовано двох людей за напад на спікера парламенту Арарата Мірзояна», - написав керівник уряду.
Як повідомлялося, 9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про підписання угоди з президентами РФ і Азербайджану про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху.
Ця заява викликала протести в столиці Вірменії, невдоволені громадяни захопили будівлю уряду.
Спікера вірменського парламенту Арарата Мірзояна побили, вимагаючи у нього назвати місцеперебування Пашиняна.
Наразі Мірзоян перебуває в лікарні, небезпеки для його життя немає.