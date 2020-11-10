Президенту Перу оголосили імпічмент за корупцію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
За відповідну постанову проголосували 105 парламентарів, - проти 19.
57-річного главу держави звинувачували в отриманні хабарів на суму в 640 тис. дол. в обмін на державні контракти, коли він ще був губернатором штату Мокеґуа. Сам Візкарра відкидав усі звинувачення на свою адресу.
Перед самим голосуванням він заявив, що прийме результат і не починатиме юридичну боротьбу та спокійно залишить свою президентську резиденцію.
Віднині до липня 2021 року виконувати обов’язки президента Перу буде спікер Конгресу Мануель Меріно.
Зазначається, що у вересні перша постанова про імпічмент Візкарри через ймовірну розтрату грошей не набрала необхідної кількості голосів.
Сам Візкарра був обраний главою держави у 2018 році після того, як його попередник подав у відставку на тлі звинувачень про підкуп голосів виборців.
Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня парламент Перу підтримав проєкт резолюції про відсторонення президента країни Мартіна Віскарри від влади.
Фото: pledgetimes.com