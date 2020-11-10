Президенту Перу оголосили імпічмент за корупцію

Конгрес Перу проголосував за відсторонення від посади президента країни Мартіна Візкарри через отримання хабарів у великих розмірах в обмін на держконтракти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

За відповідну постанову проголосували 105 парламентарів, - проти 19.

57-річного главу держави звинувачували в отриманні хабарів на суму в 640 тис. дол. в обмін на державні контракти, коли він ще був губернатором штату Мокеґуа. Сам Візкарра відкидав усі звинувачення на свою адресу.

Перед самим голосуванням він заявив, що прийме результат і не починатиме юридичну боротьбу та спокійно залишить свою президентську резиденцію.

Віднині до липня 2021 року виконувати обов’язки президента Перу буде спікер Конгресу Мануель Меріно.

Зазначається, що у вересні перша постанова про імпічмент Візкарри через ймовірну розтрату грошей не набрала необхідної кількості голосів.

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Сам Візкарра був обраний главою держави у 2018 році після того, як його попередник подав у відставку на тлі звинувачень про підкуп голосів виборців.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня парламент Перу підтримав проєкт резолюції про відсторонення президента країни Мартіна Віскарри від влади.

Фото: pledgetimes.com