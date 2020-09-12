Парламент Перу проголосував за імпічмент президента

Законодавчий орган Перу підтримав проєкт резолюції про відсторонення президента країни Мартіна Віскарри від влади.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що за резолюцію проголосували 65 депутатів, проти - 36, утрималися 24.

На думку прихильників ідеї імпічменту, Віскарра не має права далі обіймати посаду з огляду на "моральну неспроможність". Тепер очільник держави мусить постати перед парламентом на пленарному засіданні.

Мартін Віскарра став президентом два роки тому. Проти його попередника Педро Кучинського також запустили процес імпічменту через обвинувачення у корупції.

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Своєю чергою Віскарра заявив журналістам, що імпічмент являє собою змову з метою дестабілізації влади. "Я не планую подавати у відставку. У мене є зобов'язання перед Перу, і я буду виконувати їх до останнього дня свого мандата", - наголосив президент.