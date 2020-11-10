Лідер Косова відмовився визнати свою вину в Гаазькому суді

Президент Косова Хашим Тачі відмовився визнавати себе винним у злочинах проти людяності перед спеціальним трибуналом у Гаазі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

"Я відмовляюся визнавати свою вину", - заявив Тачі у суді.

Хашим Тачі був затриманий 5 листопада, невдовзі після виходу у відставку у зв'язку з обвинуваченнями у воєнних злочинах та злочинах проти людяності.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада в залі судового засідання (KSC) у Гаазі в режимі онлайн відбулися первинні слухання у справі Хашима Тачі. Суд мав переконатися, що він розуміє висунуті проти нього обвинувачення і знає свої права.

Спеціальний суд щодо Косова було створено для розгляду тяжких злочинів. Для забезпечення незалежності роботи його розмістили в Гаазі.

Раніше спеціальний прокурор заявив, що Тачі має понести “кримінальну відповідальність за 100 вбивств” під час війни 1998-99 рр. за незалежність Косова від Сербії.

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24 червня спеціальна прокуратура в Гаазі звинуватила Хашима Тачі, Кадрі Веселі та ще сімох косовських албанців у скоєнні жорстоких злочинів, жертвами яких стали політичні опоненти, а також сотні албанців, сербів та представників інших народів.