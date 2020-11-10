США посилили санкції проти верхівки режиму Асада

Вашингтон оголосив про запровадження санкцій проти 19 фізичних та юридичних осіб, серед яких - депутати парламенту Сирії та спонсори режиму Асада.

Нову хвилю санкцій США приурочили до п'ятих роковин жорстокої розправи режиму Асада над сирійськими громадянами в місті Дума, повідомляє Укрінформ.

"П'ять років тому, 30 жовтня 2015 року, сили Башара Асада за підтримки Ірану та Росії вбили понад 70 цивільних жителів Сирії та ще близько 500 постраждали в результаті вибуху на ринку в місті Дума. Сьогодні режим Асада продовжує марні спроби нав'язати військове вирішення сирійському конфлікту", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві США.

У цьому зв'язку Держдеп ввів санкції проти Сил національної оборони й мілітарних угруповань пов'язаних з Іраном, які виступають на боці Асада. Зазначається також, що санкції США "спрямовані проти військових командирів, членів парламенту, урядових структур Сирії, а також тих, хто фінансує та зміцнює режим Асада".

"Режим Асада має вибір: зробити незворотні кроки до мирного врегулювання цього майже десятирічного конфлікту або стикнутися з подальшими руйнівними санкціями", - підкреслили в Держдепартаменті.

Нагадаємо, конфлікт у Сирії спалахнув у березні 2011 року, коли країною прокотилися демонстрації з вимогою відставки Башара Асада.