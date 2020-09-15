Трамп зізнався, що хотів ліквідувати Асада
Про це глава Білого дому сказав у вівторок у інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє Укрінформ.
"Як на мене, я би краще його (Асада - ред.) ліквідував. У нас все було напоготові. Однак Меттіс не захотів цього робити", - сказав глава Білого дому.
У цьому контексті Трамп ще раз критично висловився на адресу колишнього міністра оборони, бойового генерала Джеймса Меттіса, назвавши його "переоціненим".
Водночас президент США погодився, що, можливо, це рішення було й правильним, оскільки план не гарантував успіху кампанії.
Нові висловлювання Трампа щодо ліквідації Асада суперечать його заявам у минулому. Зокрема, в 2018 році президент США запевняв, що вбивство сирійського лідера "ніколи навіть не обговорювалося".
Фото: The White House