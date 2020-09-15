Трамп зізнався, що хотів ліквідувати Асада

Трамп зізнався, що хотів ліквідувати Асада

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп зізнався, що кілька років тому хотів ліквідувати президента Сирії Башара Асада, однак проти виступив міністр оборони Джеймс Меттіс.

Про це глава Білого дому сказав у вівторок у інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє Укрінформ.

"Як на мене, я би краще його (Асада - ред.) ліквідував. У нас все було напоготові. Однак Меттіс не захотів цього робити", - сказав глава Білого дому.

У цьому контексті Трамп ще раз критично висловився на адресу колишнього міністра оборони, бойового генерала Джеймса Меттіса, назвавши його "переоціненим".

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Водночас президент США погодився, що, можливо, це рішення було й правильним, оскільки план не гарантував успіху кампанії.

Нові висловлювання Трампа щодо ліквідації Асада суперечать його заявам у минулому. Зокрема, в 2018 році президент США запевняв, що вбивство сирійського лідера "ніколи навіть не обговорювалося".

Фото: The White House

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