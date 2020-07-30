США ввели санкції проти бізнесу, наближеного до Асада

США ввели санкції проти бізнесу, наближеного до Асада

Укрінформ
Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США оголосив про введення санкцій проти сирійського бізнесмена, а також дев'яти компаній, які є близькими бізнес-партнерами кривавого режиму Башара Асада в Сирії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США, розміщеному в середу, повідомляє Укрінформ.

"Корумповані сирійські бізнесмени підтримують існування спекуляційних схем режиму й без будь-яких докорів сумління отримують прибутки від його злодіянь, таких як облога міста Хама в липні 2011 року або бомбардування Маарата аль-Нумана в липні 2019 року", - підкреслили в американському відомстві.

При цьому наголошується, що наближені до Башара Асада бізнес-партнери допомагають йому в знищенні економіки Сирії. Крім того, вони витрачають десятки мільйонів доларів щомісяця, які режим використовує для продовження війни проти сирійського народу, а не забезпечення основних потреб людей.

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Як уточнили в Мінфіні США, у списку санкцій опинилися сирійські бізнесмени, які мають урядові контракти від режиму Асада й забезпечують йому прибутки від торговельного, готельного, туристичного та інших видів бізнесу.

"Сьогоднішні дії розширюють обмеження проти сирійського режиму, запроваджені Європейським Союзом, а також підтверджують зобов'язання уряду США підвищувати ціну для тих, хто забезпечує прибутки режиму Асада", - підкреслили в Мінфіні США.

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