США ввели санкції проти бізнесу, наближеного до Асада

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США оголосив про введення санкцій проти сирійського бізнесмена, а також дев'яти компаній, які є близькими бізнес-партнерами кривавого режиму Башара Асада в Сирії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства фінансів США, розміщеному в середу, повідомляє Укрінформ.

"Корумповані сирійські бізнесмени підтримують існування спекуляційних схем режиму й без будь-яких докорів сумління отримують прибутки від його злодіянь, таких як облога міста Хама в липні 2011 року або бомбардування Маарата аль-Нумана в липні 2019 року", - підкреслили в американському відомстві.

При цьому наголошується, що наближені до Башара Асада бізнес-партнери допомагають йому в знищенні економіки Сирії. Крім того, вони витрачають десятки мільйонів доларів щомісяця, які режим використовує для продовження війни проти сирійського народу, а не забезпечення основних потреб людей.

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Як уточнили в Мінфіні США, у списку санкцій опинилися сирійські бізнесмени, які мають урядові контракти від режиму Асада й забезпечують йому прибутки від торговельного, готельного, туристичного та інших видів бізнесу.

"Сьогоднішні дії розширюють обмеження проти сирійського режиму, запроваджені Європейським Союзом, а також підтверджують зобов'язання уряду США підвищувати ціну для тих, хто забезпечує прибутки режиму Асада", - підкреслили в Мінфіні США.