Азербайджан заявив, що помилково збив російський гелікоптер
У МЗС Азербайджану пояснили, що команда стріляти на ураження була дана помилково.
Азербайджанська сторона просить у російської сторони вибачення у зв'язку з цим трагічним інцидентом, "який носить характер випадковості та не був спрямований проти російської сторони. Азербайджан висловлює щирі співчуття родинам загиблих членів екіпажу та бажає якнайшвидшого одужання постраждалим".
Азербайджанська сторона заявляє про готовність до виплати росіянам належної компенсації.
Як повідомлялося, у Вірменії поряд з населеним пунктом Єрасх зазнав катастрофи російський гелікоптер Мі-24. Його збили з землі з переносного зенітно-ракетного комплексу, заявили у Міноборони РФ.
В результаті загинули двоє членів екіпажу, одного евакуйовано з травмами середньої тяжкості.