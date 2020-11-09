Азербайджан заявив, що помилково збив російський гелікоптер

У МЗС Азербайджану пояснили, що команда стріляти на ураження була дана помилково.

Азербайджанська сторона просить у російської сторони вибачення у зв'язку з цим трагічним інцидентом, "який носить характер випадковості та не був спрямований проти російської сторони. Азербайджан висловлює щирі співчуття родинам загиблих членів екіпажу та бажає якнайшвидшого одужання постраждалим".

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Азербайджанська сторона заявляє про готовність до виплати росіянам належної компенсації.

Як повідомлялося, у Вірменії поряд з населеним пунктом Єрасх зазнав катастрофи російський гелікоптер Мі-24. Його збили з землі з переносного зенітно-ракетного комплексу, заявили у Міноборони РФ.

В результаті загинули двоє членів екіпажу, одного евакуйовано з травмами середньої тяжкості.