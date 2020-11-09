ВООЗ вважає поспішним рішення уряду Данії знищити 17 мільйонів норок
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ВООЗ.
Як зазначається, нещодавні дані, оприлюднені Управлінням охорони здоров'я Данії, щодо виявлення нового штаму коронавірусу у людей, потребують підтвердження та подальшої оцінки.
"Усі віруси, включно із SARS-CoV-2, з часом змінюються. Штами SARS-CoV-2, що заражають норок та згодом передаються людині, можливо, набули унікальних комбінацій мутації. Щоб повністю зрозуміти вплив конкретних мутацій, необхідні передові лабораторні дослідження", - йдеться у повідомленні ВООЗ.
Головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан повідомила, що ще занадто рано робити поспішні висновки щодо наслідків мутації вірусу, виявленого у норок.
"Нам потрібно почекати та подивитися, які будуть наслідки, але я не думаю, що ми маємо робити будь-які висновки про те, чи вплине ця конкретна мутація на ефективність вакцини", - зазначила чиновниця.
Як повідомлялося, у Данії у 214 осіб виявили мутований коронавірус, який пов'язують з норковими фермами. У цьому зв'язку в Данії вирішили знищити всіх норок, оскільки новий вірус небезпечний для людей. У країні підрахували, що доведеться знищити від 15 до 17 млн норок.
За даними ВООЗ, інфікування норок коронавірусом, окрім Данії, зареєстрували ще у п'яти країнах - Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США. При цьому у ВООЗ зазначили, що норки можуть слугувати «резервуаром» для вірусу, передавати його всередині своєї популяції. Після поширення коронавірусу всередині популяції тварин вірус може повернутися до людини при близькому контакті з норками вже у мутованому вигляді.