ВООЗ вважає поспішним рішення уряду Данії знищити 17 мільйонів норок

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що рішення уряду Данії знищити всіх норок, щоб не допустити мутації коронавірусу, є поспішним.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Як зазначається, нещодавні дані, оприлюднені Управлінням охорони здоров'я Данії, щодо виявлення нового штаму коронавірусу у людей, потребують підтвердження та подальшої оцінки.

"Усі віруси, включно із SARS-CoV-2, з часом змінюються. Штами SARS-CoV-2, що заражають норок та згодом передаються людині, можливо, набули унікальних комбінацій мутації. Щоб повністю зрозуміти вплив конкретних мутацій, необхідні передові лабораторні дослідження", - йдеться у повідомленні ВООЗ.

Головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан повідомила, що ще занадто рано робити поспішні висновки щодо наслідків мутації вірусу, виявленого у норок.

"Нам потрібно почекати та подивитися, які будуть наслідки, але я не думаю, що ми маємо робити будь-які висновки про те, чи вплине ця конкретна мутація на ефективність вакцини", - зазначила чиновниця.

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Як повідомлялося, у Данії у 214 осіб виявили мутований коронавірус, який пов'язують з норковими фермами. У цьому зв'язку в Данії вирішили знищити всіх норок, оскільки новий вірус небезпечний для людей. У країні підрахували, що доведеться знищити від 15 до 17 млн норок.

За даними ВООЗ, інфікування норок коронавірусом, окрім Данії, зареєстрували ще у п'яти країнах - Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США. При цьому у ВООЗ зазначили, що норки можуть слугувати «резервуаром» для вірусу, передавати його всередині своєї популяції. Після поширення коронавірусу всередині популяції тварин вірус може повернутися до людини при близькому контакті з норками вже у мутованому вигляді.