Три події світу. Повернення Марківа, президентський трилер та розв’язка на Південному Кавказі

Нацгвардієць Віталій Марків був виправданий апеляційним судом у Мілані та повернувся в Україну.

Фінал президентських перегонів у США виявився напрочуд драматичним, він залишається відкритим щонайменше для Дональда Трампа. Ситуація у Нагірному Карабаху стає проблемною для офіційного Єревана.

Боєць Національної гвардії Віталій Марків, якому італійський суд інкримінував причетність до загибелі у 2014 році фотографа Андреа Рокеллі та його перекладача під Слов’янськом, був виправданий апеляційним судом у Мілані. Скасовано винесений у липні 2019 року вирок про 24 роки позбавлення волі, Марків повернувся додому разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Цей успіх був би неможливим без активної позиції Авакова, взаємодії українського МЗС та нашої діаспори в Італії. Зруйновано один з потужних міфів російської пропаганди, а Україна зуміла продемонструвати ефективну боротьбу за добре ім’я одного з своїх захисників.

Втім, перемога здорового глузду в Італії виявилася трохи в затінку іншої глобальної події – фіналу президентських виборів у США. Протягом кількох днів весь світ спостерігав за розв’язку протистояння Дональда Трампа та Джо Байдена, у якому шальки терезів схилялися на користь то одного, то іншого претендента на панування у Білому домі протягом чотирьох наступних років. Про масштаб виборів свідчить той факт, що за кожного з кандидатів проголосували понад 70 мільйонів виборців, а процес підрахунку голосів виборців, біля 100 мільйонів з яких проголосували поштою, тривав у ключових для перемоги штатах кілька днів. 7 листопада Джо Байден зумів консолідувати понад 270 виборщиків, і почав отримувати привітання світових лідерів. Втім, Дональд Трамп запевнив, що не збирається здаватися та боротиметься за свою перемогу в судах.

Україні варто відмовитися від ілюзій щодо україноцентричності, яка панує у Вашингтоні, округ Колумбія. Нам необхідно наповнювати реальним змістом тези про стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами. Очевидно, що новий посол США в Україні Кіт Дейтон невдовзі прилетить до Києва, а от чи спроможними будуть наші країни відновити роботу Комісії з стратегічного партнерства – серйозне питання. Натомість підтримка США у питаннях завершення війни на Донбасі та повернення Криму набуває ключової ваги, як і співпраця двох країн у енергетичних проєктах у Старому Світі та постачання Україні оборонного озброєння.

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Азербайджан використав вікно можливостей для максимального відновлення територіальної цілісності в Нагірному Карабаху. Минулими вихідними офіційний Баку заявив про контроль над містом Шуша – другим за величиною у регіоні, який вибухнув наприкінці вересня. Наближення зими та попередні успіхи штовхатимуть азербайджанські підрозділи вперед, вірменська сторона веде оборонні бої та активно евакуює цивільне населення з населених пунктів, які може втратити. За півтора місяці конфлікту позиції Ільхама Алієва всередині Азербайджану серйозно зміцнилися, тоді як під прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном захиталося крісло. Нагадаю, що навесні 2018 року він прийшов до влади, посунувши представника «карабахського клану» Сержа Саргсяна. Схоже, політична доля Пашиняна залежатиме від розв’язки ситуації у Нагірному Карабаху.

Євген МАГДА, Інститут світової політики