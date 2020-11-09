Туреччина евакуювала третій блокпост, що був в облозі сил Асада

Турецькі військові залишили спостережний пост у Маархатті, в провінції Ідліб, який був оточений сухопутними підрозділами збройних сил Сирії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Syrian Observer.

«У суботу понад 50 турецьких військових вантажівок з матеріально-технічним та інженерним обладнанням, виїхали з району на південь від Маарат аль-Нуман у південній сільській місцевості Ідлібу та направились до районів контролю бойовиків у Джабаль аль-Завії», - повідомляється з посиланням на онлайн-видання Al-Masdar.

За даними спостерігачів, турецькі військові рухалися провінцією Ідліб на вантажівках, перевозячи особовий склад та матеріально-технічні засоби зі спостережного пункту, оточеного збройними силами Сирії.

Турецькі військові встановили цей пункт у серпні минулого року, коли відбувалося просуванням сухопутних підрозділів ЗС Сирії та встановлення ними контролю над стратегічно важливим містом Хан-Шейхун в південній частині провінції Ідліб після військової операції, яка проводилася за повітряної підтримки ЗС РФ.

Спостережний пункт ЗС Туреччини у Маархатті - третій пункт, евакуйований турецькими силами протягом останніх кількох тижнів. Вже було виведено спостережні пункти у Мореку та Шер-Магер у північній частині провінції Хама.

Раніше в Туреччині заявляли, що не мають наміру виводити жоден з цих спостережних пунктів, незважаючи на те, що вони перебували в оточенні.

Як повідомлялося, РФ продовжує бомбардування сирійських території. У кінці жовтня щонайменше 56 осіб загинули від ударів російської авіації по військовому тренувальному табору повстанців на північному заході Сирії.