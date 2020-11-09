Бойовики атакували пост іракської армії, є загиблі

Недалеко від аеропорту Багдада бойовики ІДІЛ напали на пост шиїтського ополчення Іраку «аль-Хашд аш-Шааб».

Про напад повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Зазначається, що загинули 11 осіб, шість з яких - місцеві жителі. Ще вісім осіб було госпіталізовано.

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За даними ЗМІ, напад стався в районі міста Аль-Радхванія, розташованому за 22 км від аеропорту іракської столиці. Терористи, під'їхавши до наглядової посту на чотирьох машинах, закидали його гранатами і відкрили по ньому вогонь з автоматів.