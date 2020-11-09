Європа потребує Америки так само, як Америка потребує Європи - президент Чехії
Текст листа наводить видання Lidovky, передає Укрінформ.
«Останніми роками ми в Європі часто чуємо заяви про економічні обмеження, з якими я давно і глибоко не погоджуюсь. Я вважаю, що все ще правда, що Європа потребує Америки так само, як Америка потребує Європи. Разом вони можуть допомогти зробити глобальну вільну торгівлю справедливішою», - написав Земан.
Він нагадав, що США є важливим політичним та економічним партнером ЄС та Чехії, про що, зокрема, свідчить той факт, що Сполучені Штати Америки є першим пунктом призначення чеського експорту за межами Європейського Союзу.
Чеський президент водночас віддав належне твердій рішучості Байдена зміцнити трансатлантичні зв’язки з найближчими американськими партнерами, серед яких є Чеська Республіка, і зауважив, що саме американська підтримка була ключовою для повернення Чехії до сім'ї демократичних країн після 1989 року та набуття країною членства в НАТО.
Земан висловив упевненість, що й до цього часу чудові двосторонні відносини отримають новий імпульс із новим президентом США та запросив Байдена відвідати з візитом Прагу.
Як повідомлялося, кандидат від Демократичної партії США Джо Байден переміг на виборах голови Білого дому та стане 46-м президентом США.