У Берліні закрили аеропорт «Тегель» після 60 років роботи

Аеропорт німецької столиці «Тегель» у неділю закрили після 60 років роботи.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. Офіційно служба управління повітряним рухом припинила роботу в 19.45 за місцевим часом.

Останнім рейсом, який вилетів з «Тегеля», став рейс у Париж.

За закриття аеропорту, який знаходився у межах міста, багато років боролися жителі прилеглих районів. Рішення про закриття кілька разів відкладалося, точилися жорсткі дебати.

До цього часу Берлін мав 2 аеропорти – «Тегель» (який також обслуговував урядові літаки) і «Шенефельд». Після запуску 31 жовтня аеропорту BER, одним з терміналів якого є «Шенефельд», всі рейси будуть прийматися цією повітряною гаванню.

Рейси українського перевізника МАУ літали раніше в «Тегель» тоді як лоукостери, які зв’язували столицю ФРН з українськими містами, - з «Шенефельда».