Перший етап проєктування нового аеропорту на Закарпатті вже стартував - Криклій

Міністерство інфраструктури України у співпраці з Укрінфрапроєктом розпочали перший етап проєктування нового аеропорту на Закарпатті.

Наразі проводяться інженерно-геодезичні вишукування для визначення висотних перешкод на найбільш оптимальних ділянках, які були відібрані для майбутнього будівництва. Як повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Мінінфраструктури, це селище Середнє Ужгородського району та Мукачево.

“Разом з фахівцями Міністерства, Укрінфрапроекту, Державіаслужби та Украероруху ми оглянули 4 можливих місця розташування майбутнього летовища та визначили 2 найоптимальніші. Це селище Середнє Ужгородського району та Мукачево. Новий аеропорт має стати не просто інфраструктурним проєктом держави, а й значною приватною інвестицією в розбудову Закарпатського регіону. Адже ми плануємо реалізовувати цей проєкт із залученням механізмів державно-приватного партнерства, де держава буде брати на себе витрати на будівництво аеродрому, а приватний інвестор займатиметься зведенням терміналу”, - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами голови Укрінфрапроекту Кирила Хомякова, 2 варіанти майбутнього розташування летовища були обрані через можливість найбільш оптимально розмістити смугу для літаків без обмежень за її довжиною, злетом або посадкою.

“У Хусті ділянка обмежена існуючими місцевими дорогами та спорудами рибного господарства. У Ратівцях ділянка розділюється на 3 частини магістральним газопроводом та нафтопроводом “Дружба”, що потребує їх винесення на плями забудови. Також максимальна близькість до кордону - 7 км, а це означає, що є обмеження для проєктованого об’єкта”, - пояснив він.

Як повідомлялося, уряд включив проєкт нового аеропорту на Закарпатті до Державної цільової програми розвитку аеропортів до 2023 року. Відповідно до неї, прогнозні обсяги фінансування заходів із проєктування аеродрому в новому аеропорту складатимуть близько 30 млн грн та будуть реалізовані за кошти, залучені під державні гарантії в рамках підготовки до Євро-2012. Заходи з проєктування термінального комплексу аеропорту складатимуть близько 25 млн грн та будуть впроваджені за кошти інвестора.