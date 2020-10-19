У Запорізькому аеропорту запрацював новий термінал за 1,3 мільярда

Сьогодні, 19 жовтня, о 06:50 з нового терміналу запорізького аеропорту вирушив перший рейс. Літак авіакомпанії SkyUp виконав рейс на Бориспіль.

Новий термінал "випробували" 123 пасажири, серед яких - керівник ДП "Украерорух", глава області й начальник Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Відкриття нового терміналу - це знаменна подія. Він буде першою вхідною точкою для всіх туристів, бізнес-пасажирів регіону. Він досить компактний, досить комфортний. Його буде достатньо для обслуговування тієї кількості пасажирів, яка є в цьому регіоні. Є потенційна можливість його розширення. У плані комфорту, зонування, дизайну дуже красиво, комфортно - класний термінал", - сказав керівник ДП "Украерорух" Андрій Ярмак.

У Запорізькому міжнародному аеропорту запрацював новий термінал / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Площа нового терміналу становить 12 тис. кв. м. Його пропускна здатність - 400 пасажирів за годину з потенційним збільшенням до 500. Вартість будівництва спочатку становила 795 млн грн, але потім збільшилася і сягнула більш як 1,3 млрд грн.

Через новий термінал "пройде" поки що лише один рейс: Запоріжжя - Бориспіль - Запоріжжя. Пасажири цього рейсу протестують злагодженість всіх систем.

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"Першим рейсом був рейс Запоріжжя - Бориспіль. На борту було 123 пасажири. Рейс пішов за розкладом. Ми плануємо також спрацювати на прийом і прийняти рейс ввечері. Завтра ми переводимо всю льотну програму, яка виконується на внутрішніх рейсах, у новий термінал. Якщо всі системи покажуть свою високу працездатність, уже в середу (21 жовтня - ред.) плануємо запустити міжнародні рейси в новому терміналі", - прокоментував директор КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" Юрій Дубревський.

За його словами в зв'язку з відкриттям нового терміналу, була збільшена кількість співробітників. Зараз в аеропорту працює 457 осіб, при тому, що раніше було - 275. Що стосується пасажиропотоку, то незважаючи на карантинні обмеження, в серпні через запорізький аеропорт пройшло 55 000 пасажирів (приріст становив 6%), у вересні - 50 000 пасажирів. Позитивна тенденція зростання пасажиропотоку зберігається.

Старий термінал, який був побудований у 1963 році, керівництво аеропорту планує законсервувати. Каже, що будівля не енергоефективна і на її утримання щороку витрачається 1 млн грн.

Як раніше повідомляв Укрінформ, Державна архітектурно-будівельна інспекція видала сертифікат на запуск терміналу 16 жовтня. Будівництво нового аеровозказального комплексу стартувало 14 грудня 2017 року. Підряд отримало ТОВ "Альтіс Констракшн". Об'єкт будувався як за гроші місцевого бюджету, так і за кредитні. Аеропорт взяв в Укргазбанку кредит у сумі 13 млн дол. Кредитна лінія відкрита на 5 років, під 7,5% річних. Як заставу місто передало банку комунальний стадіон "Славутич-Арена".