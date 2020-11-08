Коронакриза може спровокувати нову світову війну - очільник ЗС Британії

Очільник збройних сил Великої Британії, генерал Нік Картер попередив, що нині у світі існує ризик нової світової війни, якщо поточні дрібні конфлікти вийдуть з-під контролю, в процесі яких буде задіяно більше країн та зброї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

За словами Картера, глобальна економічна криза, викликана пандемією коронавірусу, також може спровокувати нові загрози безпеці, навіть маштабну війну.

"Існує ризик нової світової війни, якщо поточні, маленькі конфлікти вийдуть з-під контролю, залучивши більше країн та зброї", - попередив очільник збройних сил Великої Британії.

В інтерв'ю Sky News, Картер оприлюднив своє бачення розвитку британської армії до 2030-х років, заявивши, що вона може на той час складатися з 90 000 солдатів-людей та 30 000 роботів.

Як повідомлялося, станом на 8 листопада у світі зареєстрували 50 377 799 випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, зареєстровано 1 258 066 смертей та 35 620 816 випадків одужання.

фото: ВВС