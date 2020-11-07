Президент Єврокомісії привітала Джо Байдена

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн тепло привітала Джо Байдена з перемогою у президентських перегонах у США та висловила готовність Європейської комісії тісно та плідно співпрацювати із новою адміністрацією США.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві Урсули фон дер Ляєн, що оприлюднена у суботу ввечері прес-офісом Єврокомісії. Текст цієї заяви є у розпорядженні Укрінформу.

«Тепло вітаю Джо Байдена з його перемогою на президентських виборах в США та сподіваюся зустрітися з ним якомога раніше... Мірою того, як світ продовжує змінюватися, коли виникають нові виклики та можливості, наше оновлене партнерство набуває особливої ваги», - йдеться у заяві Президента Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Європейський Союз і Сполучені Штати є друзями і союзниками, їх громадяни поділяють найглибші взаємні зв'язки. Разом Європа і США збудували безпрецедентне трансатлантичне партнерство, яке має коріння у спільній історії та у спільних цінностях демократії, свободи, прав людини, соціальної справедливості і відкритої економіки. Це партнерство протягом десятиліть зміцнювало ліберальний міжнародний порядок, оснований на праві, і залишається основою стабільності, безпеки і заможності з обох боків Атлантики.

Читайте також: Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах

«Європейська Комісія готова інтенсифікувати співпрацю з новою Адміністрацією (США) та з новим Конгресом для вирішення нагальних викликів, що постають перед нами, зокрема, у боротьбі з пандемією COVID-19 та її економічними й соціальними наслідками, у подоланні разом кліматичних змін, у сприянні цифровій трансформації на користь людям, у зміцненні нашої спільної безпеки, а також у реформуванні основаної на праві багатосторонньої системи», - наголосила Президент Єврокомісії.

Раніше ряд авторитетних ЗМІ у США повідомили, що демократ Джо Байден переміг у вирішальному штаті Пенсильванія, набравши більш як 270 виборчих голосів, необхідних для обрання його наступним президентом США. Діючий глава Білого дому Дональд Трамп, який так само брав участь у фінальних перегонах, відмовився визнавати поразку і заявив, що вибори ще не завершено.