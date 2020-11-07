Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах

Президент України Володимир Зеленський привітав Джо Байдена з перемогою на виборах.

Про це Зеленський написав у Твіттері, передає Укрінформ.

Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. 🇺🇦 and 🇺🇸 have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

"Вітаємо Джо Байдена і Камалу Гарріс. Україна з оптимізмом дивиться в майбутнє стратегічного партнерства зі США. Україна і США завжди співпрацювали в сфері безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією. Наша дружба стає тільки міцнішою!", - написав Зеленський.

Також привітання висловив глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Вітаю Джо Байдена та Камалу Гарріс із перемогою!

Наші країни розділяє океан, втім нас нерозривно об’єднують спільні цінності та прагнення захищати та просувати свободу і демократію. Будемо раді бачити вас у Києві! ", - зазначив він.

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Раніше ряд авторитетних ЗМІ у США повідомили, що демократ Джо Байден переміг у вирішальному штаті Пенсильванія, набравши більш як 270 виборчих голосів, необхідних для обрання його наступним президентом США. Діючий глава Білого дому Дональд Трамп, який так само брав участь у фінальних перегонах, відмовився визнавати поразку і заявив, що вибори ще не завершено.