Напад на священника в Ліоні: поліція затримала другого підозрюваного

У Франції правоохоронці затримали другого підозрюваного у нападі із застосуванням вогнепальної зброї православного священника у Ліоні.

Про це з посиланням на прокурора міста повідомляє Franceinfo, передає Укрінформ.

40-річну особу грузинської національності затримано напередодні. Як з'ясувало слідство, він є чоловіком росіянки 1985 року народження, яку затримали раніше у рамках розслідування цієї справи за підозрою у причетності до посягання на убивство.

За повідомленням ЗМІ, затриманий чоловік позбавився знаряддя нападу – рушниці.

Як повідомлялося, у французькому Ліоні важке кульове поранення отримав священник Константинопольської православної церкви.

Напад стався 31 жовтня, коли священник, перебуваючи у мирському одязі, закривав приміщення церкви.

У результаті кульового поранення священник перебуває у тяжкому стані. 4 листопада медикам вдалося вивести його із коми.

Фото: MAXPPP