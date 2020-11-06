У США сталася стрілянина, постраждали двоє копів

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Fox 6 Milwaukee.

В результаті інциденту, що стався у п’ятницю вранці у місті Делафілд, постраждалих правоохоронців було госпіталізовано.

Їхньому життю нічого не загрожує. Наразі поліцейські розпочали розшукову операцію стрільця.

Зазначається, що агенти правопорядку отримали повідомлення про ДТП. Проте, коли вони прибули на місце інциденту, невідомий відкрив вогонь. Двоє людей, які були причетні до самої ДТП, затримані.

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Як повідомляв Укрінформ, у Ліоні затримали і заарештували підозрюваного в нападі на служителя церкви.

У США відбулося голосування на виборах президента. Досі триває обробка бюлетенів у декількох штатах.